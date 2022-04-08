YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kırklareli
  4. Kırklareli Valisi Bilgin Roman vatandaşlarla iftarda buluştu

Kırklareli Valisi Bilgin Roman vatandaşlarla iftarda buluştu

08.04.2022 22:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kırklareli Valisi Bilgin Roman vatandaşlarla iftarda buluştu

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli Valisi Osman Bilgin, Roman vatandaşlarla iftar programında bir araya geldi.

Lüleburgaz'da Kırklareli Roman Dernekleri Federasyonu ile Biz Bize Yeteriz İnsani Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından Gündoğu Mahallesi'nde 8 Nisan Dünya Romanlar Günü dolayısıyla iftar programı düzenlendi.

Bilgin, devletin her kademesinin Roman vatandaşların yanında olduğunu söyledi.

Romanların birlikteliğinin örnek olduğunu ifade eden Bilgin, "Sayın Cumhurbaşkanımızın özellikle Roman açılımı ile bize verdiği talimatlarla birlikte tüm Roman dernekleri ile bu süreci yönetiyoruz. Verdiğimiz sözleri tek tek hayata geçiriyoruz. Anadolu ve Trakya toprakları, Türkiye Cumhuriyeti, farklı dinlerin, farklı ırkların bir arada kardeşçe yaşadığı bir coğrafya." dedi.

AK Parti Kırklareli Milletvekili Selahattin Minsolmaz da Romanların bayrağına ve devletine bağlı olduklarını vurguladı.

Kırklareli Roman Dernekleri Federasyonu Başkanı Metin Aygur, etkinliğe katılanlara teşekkür etti.

Konuşmaların ardından İl Müftüsü Aydın Yığman tarafından dua okundu.

Programın sonunda Bilgin, Minsolmaz ve Kaymakam Salih Yüce'ye minyatür davul hediye edildi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Savaşın göçe zorladığı kadınlar, çocuklarına hem annelik hem babalık yapıyorSavaşın göçe zorladığı kadınlar, çocuklarına hem annelik hem babalık yapıyor
Soma’da işçi servisi dereye devrildi: 7 yaralıSoma’da işçi servisi dereye devrildi: 7 yaralı
Amasya'da kavga ihbarına giden polislere mahalle sakinlerinden sürpriz kutlamaAmasya'da kavga ihbarına giden polislere mahalle sakinlerinden sürpriz kutlama

Kırklareli Namaz Vakitleri 10 Nisan Pazar

İmsak
05:02
Sabah
06:33
Öğle
13:18
İkindi
16:57
Akşam
19:52
Yatsı
21:18
Kırklareli ECZANELER
Kırklareli ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Diri diri gömüldüğü mezardan kazıya kazıya çıkmıştı!

Diri diri gömüldüğü mezardan kazıya kazıya çıkmıştı!

Hayalinizdeki tatilin 4 yolu!

Hayalinizdeki tatilin 4 yolu!

Hem şık hem teknolojiye ayak uydurmak isteyenlerin bir numaralı tercihi

Hem şık hem teknolojiye ayak uydurmak isteyenlerin bir numaralı tercihi

Kimsenin aklına bile gelmez ama sahurda mutlaka yemelisiniz

Kimsenin aklına bile gelmez ama sahurda mutlaka yemelisiniz

Olumsuz yorumlara isyan etti! “Bir erkeğin sporunu...”

Olumsuz yorumlara isyan etti! “Bir erkeğin sporunu...”

Küçük sorunları 10 dakikada çözecek uygun fiyatlı ürünler

Küçük sorunları 10 dakikada çözecek uygun fiyatlı ürünler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.