YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kırklareli
  4. Kırklareli Valisi Bilgin, "yoğunlaştırılmış dinamik denetim" faaliyetlerine katıldı

Kırklareli Valisi Bilgin, "yoğunlaştırılmış dinamik denetim" faaliyetlerine katıldı

09.05.2021 12:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kırklareli Valisi Bilgin, "yoğunlaştırılmış dinamik denetim" faaliyetlerine katıldı

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli Valisi Osman Bilgin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yapılan "yoğunlaştırılmış dinamik denetim" çalışmalarına katıldı.

İstanbul-Kırklareli kara yolunun 3. kilometresinde gerçekleştirilen denetimlere katılan Vali Bilgin, İl Emniyet Müdürü Seçkin Çengeloğlu'ndan bilgi aldı.

Bilgin, kontrol noktasında durdurulan sürücülere kurallara uyulması yönünde uyarılarda bulundu.

Salgının hep birlikte mücadele edilerek sonlandırılacağına inandığını belirten Bilgin, kentin kurallara uyumda iyi bir düzeyde olduğunu kaydetti.

Kurallara riayet eden tüm vatandaşlara teşekkür eden Vali Bilgin, sürücülere emniyet kemerinin öneminin anlatıldığı broşür de verdi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERŞeyma özel jetine kavuştu!Şeyma özel jetine kavuştu!
Trakya sokağa çıkma kısıtlamasıyla sessizliğe büründüTrakya sokağa çıkma kısıtlamasıyla sessizliğe büründü

Kırklareli Namaz Vakitleri 9 Mayıs Pazar

İmsak
04:06
Sabah
05:51
Öğle
13:13
İkindi
17:07
Akşam
20:24
Yatsı
22:02

Kırklareli Nöbetçi Eczaneler 9 Mayıs Pazar

Denız Eczanesi
Merkez
Elif Eczanesi
Luleburgaz
Hande Eczanesi
Luleburgaz
Deniz Eczanesi
Buyukkaristiran
Özer Eczanesi
Babaeski
Alpullu Eczanesi
Alpullu
Serap Eczanesi
Buyukmandira
Tümünü Göster
Kırklareli ECZANELER
Kırklareli ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Kayserispor, Gaziantep maçına hazır

Kayserispor, Gaziantep maçına hazır

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Diyarbakır'da polis memuru Atakan Arslan'ın şehit edilmesine ilişkin davada gerekçeli karar hazırlandı

Diyarbakır'da polis memuru Atakan Arslan'ın şehit edilmesine ilişkin davada gerekçeli karar hazırlandı

Bodrum'da eski milletvekili Süleyman Bölünmez'in kullandığı cipte çıkan yangın söndürüldü

Bodrum'da eski milletvekili Süleyman Bölünmez'in kullandığı cipte çıkan yangın söndürüldü

Marmaris Kaymakamı jandarma ile denetim yaptı

Marmaris Kaymakamı jandarma ile denetim yaptı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.