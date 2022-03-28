YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kırklareli
  4. Kırklareli'de kaybolan yaşlı adam kendisini bulan iz takip köpeğine sarıldı

Kırklareli'de kaybolan yaşlı adam kendisini bulan iz takip köpeğine sarıldı

28.03.2022 13:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kırklareli'de kaybolan yaşlı adam kendisini bulan iz takip köpeğine sarıldı

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nin Pınarhisar ilçesinde kayıp Alzheimer hastası yaşlı adam, iz takip köpeği tarafından 16 saat sonra bulundu.

Alınan bilgiye göre, Pınarhisar ilçesinin Kaynarca beldesinde 90 yaşındaki M.O'dan bir süre haber alamayan yakınları, durumu İl Jandarma Komutanlığına bildirdi.

Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.

Yaklaşık 16 saatlik çalışma sonucu "Tuş" isimli iz takip köpeği, yaşlı adamı beldeye 4 kilometre uzaklıkta arı kovanlarının arasında uyurken buldu.

Yaşlı adamın, yanına giden iz takip köpeğine sarılması dikkati çekti.

M.O. sağlık kontrolü için ardından Pınarhisar Devlet Hastanesine götürüldü.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Savaşın göçe zorladığı kadınlar, çocuklarına hem annelik hem babalık yapıyorSavaşın göçe zorladığı kadınlar, çocuklarına hem annelik hem babalık yapıyor
Bolu'da kamyonda çıkan yangında yüzlerce tavuk telef olduBolu'da kamyonda çıkan yangında yüzlerce tavuk telef oldu
Rize'de kayıp yaşlı adamı öldürdükleri iddiasıyla torunu ve arkadaşı tutuklandıRize'de kayıp yaşlı adamı öldürdükleri iddiasıyla torunu ve arkadaşı tutuklandı

Kırklareli Namaz Vakitleri 28 Mart Pazartesi

İmsak
05:27
Sabah
06:55
Öğle
13:21
İkindi
16:51
Akşam
19:38
Yatsı
21:00
Kırklareli ECZANELER
Kırklareli ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Ramazan pidesi nasıl yapılır?

Ramazan pidesi nasıl yapılır?

Ramazan öncesi vatandaşı üzecek gelişme! Yüzde 48 zam

Ramazan öncesi vatandaşı üzecek gelişme! Yüzde 48 zam

Anne adayları Ramazan’da nasıl beslenmeli?

Anne adayları Ramazan’da nasıl beslenmeli?

Çarşı-pazarda Ramazan hareketliliği

Çarşı-pazarda Ramazan hareketliliği

Ramazan gelmeden zam geldi! Yüzde 35 artış

Ramazan gelmeden zam geldi! Yüzde 35 artış

Ramazan ayında neden kilo alınır?

Ramazan ayında neden kilo alınır?

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.