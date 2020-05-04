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Kırklareli’de köy projelerine 12 milyon TL ödenek

KIRKLARELİ HABERLERİ  | 04.05.2020 20:07 | Son Güncelleme

Kırklareli’de Köylerin Alt Yapısının Desteklenmesi Projesi (KÖYDES) kapsamında toplam 12 milyon 396 bin TL değerinde 120 projenin planlandığı bildirildi.Kırklareli 2020 yılı ilk KÖYDES İl Tahsisat Komisyonu toplantısı, Vali Osman Bilgin başkanlığında telekonferans ile yapıldı.

Kırklareli’de köy projelerine 12 milyon TL ödenek

Kırklareli’de Köylerin Alt Yapısının Desteklenmesi Projesi (KÖYDES) kapsamında toplam 12 milyon 396 bin TL değerinde 120 projenin planlandığı bildirildi.
Kırklareli 2020 yılı ilk KÖYDES İl Tahsisat Komisyonu toplantısı, Vali Osman Bilgin başkanlığında telekonferans ile yapıldı. Gerçekleşen toplantıda, il genelinde 2020 yılında KÖYDES kapsamında toplam 120 proje ile 12 milyon 396 bin 93 TL’nin ilçeler ve sektörler bazında planlamasının görüşüldüğü belirtildi. Toplantıyla ilgili yapılan açıklamada şu bilgilere yer verildi:
“KÖYDES kapsamında kullanılacak 12 milyon 396 bin 93 TL ödenek ve 120 projenin, ilimiz Merkez ilçe ve köylerinde 33 proje ve 2 milyon 765 bin 435 TL, Babaeski ilçesi ve köylerinde 10 proje ve 1 milyon 695 bin 647 TL, Demirköy ilçesi ve köylerinde 17 proje ve 1 milyon 198 bin 330 TL, Kofçaz ilçesi ve köylerinde 8 proje ve 1 milyon 767 bin 79 TL, Lüleburgaz ilçesi ve köylerinde 21 proje ve 2 milyon 573 bin 685 TL, Pehlivanköy ilçesi ve köylerinde 4 proje ve 325 bin 477 TL, Pınarhisar ilçesi ve köylerinde 8 proje ve 707 bin 59 TL, Vize ilçesi ve köylerinde 19 proje ve 1 milyon 363 bin 381 TL olarak planlaması yapıldı. İlçelerimizin ve köylerimizin öncelikli ihtiyaçları olan ulaşım, içme suyu, tarımsal sulama, atık su ve coğrafi bilgi sistemi, müşavirlik ve ortak alımı olarak sektörel dağılımı gerçekleştirilmiştir.”

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Jale Eczanesi
Merkez
Sibel Eczanesi
Luleburgaz
Deniz Eczanesi
Buyukkaristiran
Çevik Eczanesi
Babaeski
Nergiz Eczanesi
Alpullu
Serap Eczanesi
Buyukmandira
Demirköy Eczanesi
Demirkoy
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