Kırklareli’de seçim güvenliği toplantısı yapıldı

Kırklareli Valisi Birol Ekici başkanlığında başkanlığında, mülki idare amirleri ve genel kolluk kuvvetleri ile ilgili kurum yetkililerinin katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda, 28 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi öncesi, seçim günü ve sonrasında alınacak tedbirler ele alındı.

Toplantıyla ilgili bilgi veren Vali Ekici, "28 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak olan Cumhurbaşkanı Seçimi ile ilgili olarak, ilimiz genelinde seçimlerin huzur ve güven ortamında geçmesi için Yüksek Seçim Kurulu kararları ve İçişleri Bakanlığınca hazırlanan seçim tedbirleri konulu genelgelere göre hareket edilecektir" dedi.

