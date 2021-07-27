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Kırklareli'nde 108 bin 200 kök Hint keneviri ele geçirildi

27.07.2021 12:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kırklareli'nde 108 bin 200 kök Hint keneviri ele geçirildi

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde jandarma ekiplerince ayçiçeği tarlasında ele geçirilen 108 bin 200 kök Hint keneviri yakılarak imha edildi.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Babaeski ilçesinin Karahalil köyünde E.B'ye ait ayçiçeği ekili tarlalarda kendiliğinden yetiştiği belirlenen Hint keneviri olduğu bilgisini aldı.

Tarlalarda yapılan incelemede boyları 20-250 santimetre arasında 108 bin 200 kök Hint keneviri tespit edildi.

Ekipler, kenevirleri olay yerinde yakarak imha etti.

İl Jandarma Komutanlığına götürülen tarla sahibi E.B'nin ifadesine başvuruldu.

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