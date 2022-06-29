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Kırklareli'nde 11 düzensiz göçmen yakalandı

29.06.2022 09:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kırklareli'nde 11 düzensiz göçmen yakalandı

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde yurda yasa dışı yollardan giren 11 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kofçaz ilçesinde yabancı uyrukluların olduğu bilgisi üzerine harekete geçti.

Ekipler, Malkoçlar köyünde Afganistan uyruklu 11 kişiyi yakaladı. Göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla M.H. ve M.M. gözaltına alındı.

Düzensiz göçmenler, jandarmadaki işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

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Gözaltı Kırklareli

Kırklareli Namaz Vakitleri 29 Haziran Çarşamba

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Sabah
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Öğle
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İkindi
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Akşam
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