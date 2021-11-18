YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kırklareli
  4. Kırklareli'nde 12 düzensiz göçmen yakalandı

Kırklareli'nde 12 düzensiz göçmen yakalandı

18.11.2021 14:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kırklareli'nde 12 düzensiz göçmen yakalandı

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde yurda yasa dışı yollardan giren 12 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kofçaz ilçesinde düzensiz göçmenlerin olduğu bilgisine ulaştı.

Ekipler, denetimlerde, bölgedeki 12 Fas ve İran uyruklunun yurda kaçak yollarla girdiğini belirledi.

İşlemleri tamamlanan yabancı uyruklular, Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER"Bebeğin cinsiyeti henüz belli değil""Bebeğin cinsiyeti henüz belli değil"
Black Friday öncesi bilinmesi gerekenlerBlack Friday öncesi bilinmesi gerekenler
Trakya'da yaşayan çifte vatandaşlar, Bulgaristan'daki seçimler için oy kullanmaya başladıTrakya'da yaşayan çifte vatandaşlar, Bulgaristan'daki seçimler için oy kullanmaya başladı
Anahtar Kelimeler:
Kırklareli

Kırklareli Namaz Vakitleri 18 Kasım Perşembe

İmsak
06:27
Sabah
07:57
Öğle
13:01
İkindi
15:32
Akşam
17:56
Yatsı
19:20

Kırklareli Nöbetçi Eczaneler18 Kasım Perşembe

Emek Eczanesi
Merkez
Pelin Eczanesi
Luleburgaz
Deniz Eczanesi
Buyukkaristiran
Barıs Eczanesi
Babaeski
Orhan Eczanesi
Alpullu
Büyük Mandıra Eczanesi
Buyukmandira
Basak Eczanesi
Demirkoy
Tümünü Göster
Kırklareli ECZANELER
Kırklareli ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Çorum'da kayıp ihbarı yapılan gencin cesedi metruk evin çatısında bulundu

Çorum'da kayıp ihbarı yapılan gencin cesedi metruk evin çatısında bulundu

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Mobiltel, 18-19 Kasım’da halka arz oluyor

Mobiltel, 18-19 Kasım’da halka arz oluyor

Gaziantep'te bir kadın bıçakla öldürülmüş halde bulundu

Gaziantep'te bir kadın bıçakla öldürülmüş halde bulundu

"Piramit satış sistemi" yöntemiyle dolandırıcılık yapan şebekeye operasyon

"Piramit satış sistemi" yöntemiyle dolandırıcılık yapan şebekeye operasyon

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.