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Kırklareli'nde 123 düzensiz göçmen yakalandı

17.07.2022 18:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Göçmenlere organizatörlük yaptığı iddiasıyla 6 şüpheli tutuklandı

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde yurda yasa dışı yollardan giren 123 yabancı uyruklu yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti Şube Müdürlüğü koordinesinde Hudut Birliklerince Kofçaz ilçesinde yabancı uyrukluklara yönelik denetimler yapıldı.

Denetimlerde, Afganistan, Pakistan ve Suriye uyruklu 123 düzensiz göçmen yakalandı.

Yabancı uyruklulara organizatörlük yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 6 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Düzensiz göçmenler, jandarmadaki işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

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