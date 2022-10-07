YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kırklareli
  4. Kırklareli'nde 1320 litre kaçak içki ele geçirildi

Kırklareli'nde 1320 litre kaçak içki ele geçirildi

07.10.2022 15:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kırklareli'nde 1320 litre kaçak içki ele geçirildi

Kırklareli'nde 1320 litre kaçak içki ele geçirildi

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 1320 litre kaçak içki ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Vize ilçesinde içki kaçakçılığının önlenmesine yönelik belirlenen 2 adrese baskın düzenledi.

Operasyonda, 1320 litre kaçak içki, 2 alkol damıtma sistemi, 9 alkol fermente sistemi ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında işlem başlatıldı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sınır dışı edilecek 227 Afganistan uyruklu Kırklareli'nden gönderildiSınır dışı edilecek 227 Afganistan uyruklu Kırklareli'nden gönderildi
Elazığ'da "4. Ulusal Kitap Fuarı" açıldıElazığ'da "4. Ulusal Kitap Fuarı" açıldı
Bitlis'te "25. Adilcevaz Ceviz Festivali ve Kültür Etkinlikleri" düzenlendiBitlis'te "25. Adilcevaz Ceviz Festivali ve Kültür Etkinlikleri" düzenlendi
Anahtar Kelimeler:
Kırklareli jandarma

Kırklareli Namaz Vakitleri 9 Ekim Pazar

İmsak
05:44
Sabah
07:09
Öğle
13:04
İkindi
16:13
Akşam
18:48
Yatsı
20:08
Kırklareli ECZANELER
Kırklareli ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Bu nasıl şaka! Çocuklar çığlık çığlığa kaçtı ama durmadı

Bu nasıl şaka! Çocuklar çığlık çığlığa kaçtı ama durmadı

Ağrı kesicileri çöpe atın: İltihabı kurutur, bünyeyi güçlendirir

Ağrı kesicileri çöpe atın: İltihabı kurutur, bünyeyi güçlendirir

Apple Watch Series 8'i tercih etmek için 8 neden!

Apple Watch Series 8'i tercih etmek için 8 neden!

Bu hafta yıldız gibi parlayacaksınız! Kendinizi şımartın

Bu hafta yıldız gibi parlayacaksınız! Kendinizi şımartın

Gerçekten işe yarayan penis büyütme tekniği

Gerçekten işe yarayan penis büyütme tekniği

Beyler parfümünüzü yenilemenin tam zamanı! Kadınlar bu kokulara âşık oluyor

Beyler parfümünüzü yenilemenin tam zamanı! Kadınlar bu kokulara âşık oluyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.