Kırklareli'nde 1320 litre kaçak içki ele geçirildi

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 1320 litre kaçak içki ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Vize ilçesinde içki kaçakçılığının önlenmesine yönelik belirlenen 2 adrese baskın düzenledi.

Operasyonda, 1320 litre kaçak içki, 2 alkol damıtma sistemi, 9 alkol fermente sistemi ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında işlem başlatıldı.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz