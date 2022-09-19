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Kırklareli'nde 151 düzensiz göçmen yakalandı

19.09.2022 13:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Soruşturma kapsamında göçmen kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına 7 şüpheliden 1'i tutuklandı

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde yasa dışı yollarla yurda girdikleri belirlenen 151 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kent merkezi, Demirköy, Babaeski ve Kofçaz ilçelerinde yabancı uyrukluların olduğu bilgisi üzerine harekete geçti.

Bölgeye giden ekiplerin yakaladığı 151 düzensiz göçmen, işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

Göçmen kaçakçılığı iddiasıyla 7 şüpheli gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden biri tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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