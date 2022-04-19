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Kırklareli'nde 195 düzensiz göçmen yakalandı

19.04.2022 09:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yabancı uyruklulara organizatörlük yaptığı iddiasıyla 8 kişi gözaltına alındı

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde yurda yasa dışı yollardan giren 195 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kent merkezi, Kofçaz ve Pınarhisar ilçelerinde yabancı uyrukluların olduğu bilgisi üzerine harekete geçti.

Ekipler Suriye, Tunus, Afganistan, Filistin, Fas ve İran uyruklu 195 kişinin yurda kaçak yollardan girdiğini belirledi.

Göçmenlerin geçişine organizatörlük yaptığı iddiasıyla 8 şüpheli gözaltına alındı.

Yabancı uyruklular, İl Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.​​​​​​​

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Kırklareli Namaz Vakitleri 19 Nisan Salı

İmsak
04:44
Sabah
06:18
Öğle
13:15
İkindi
17:01
Akşam
20:02
Yatsı
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