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Kırklareli'nde 2 ton 800 litre kaçak akaryakıt olduğu değerlendirilen madde ele geçirildi

05.10.2021 14:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

– Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde polis ekiplerince düzenlenen operasyonda 2 ton 800 litre kaçak akaryakıt olduğu değerlendiren sıvı ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Lüleburgaz ilçesinde kaçak akaryakıt sevkiyatı yapıldığı bilgisine ulaştı.

Ekipler, kasasına üç plastik tank yüklü kamyoneti takibe aldı. Kamyoneti bir süre takip eden ekipler Babaeski ilçesinde durdurdu.

Yapılan incelemede tanklar içerisinde 2 ton 800 litre yağ karışımlı, kaçak akaryakıt olduğu değerlendirilen sıvı ele geçirildi.

Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

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