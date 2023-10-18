YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kırklareli
  4. Kırklareli'nde 250 öğrenci, Atatürk'ün imzasının koreografisini oluşturdu

Kırklareli'nde 250 öğrenci, Atatürk'ün imzasının koreografisini oluşturdu

18.10.2023 10:13 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kırklareli'nde, Cumhuriyet'in 100. yılı etkinlikleri kapsamında 250 öğrenci, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün imzasının koreografisini yaptı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Cumhuriyet'in 100. yılı kutlamaları kapsamında, Atatürk Stadyumu'nda Türk bayrağı açıldı.

Daha sonra öğrenciler, Atatürk'ün imzasının koreografisini oluşturdu. AA ekibi, koreografiyi dron ile görüntüledi.

Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinden Efe Türkan, böyle bir çalışmada yer aldığı için heyecanlı ve gururlu olduğunu söyledi.

Cumhuriyet'in 100. yılının kentte coşkuyla kutlandığını belirten Türkan, "Cumhuriyet benim için mutluluğu, özgürlüğü ve gururu temsil ediyor." dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kış uykusuna yatmak için yuva arayan yılan Eskişehir’de görüntülendiKış uykusuna yatmak için yuva arayan yılan Eskişehir’de görüntülendi
Edirne'de çiftçilerin meşakkatli çeltik kurutma mesaisi başladıEdirne'de çiftçilerin meşakkatli çeltik kurutma mesaisi başladı
Alev alan otomobili mahalle bekçileri söndürdüAlev alan otomobili mahalle bekçileri söndürdü
Anahtar Kelimeler:
Cumhuriyet gazi mustafa kemal atatürk

Kırklareli Namaz Vakitleri 18 Ekim Çarşamba

İmsak
05:53
Sabah
07:19
Öğle
13:01
İkindi
16:02
Akşam
18:34
Yatsı
19:54

Kırklareli Nöbetçi Eczaneler18 Ekim Çarşamba

Baris eczanesi
Merkez
Büyük mandira eczanesi
Babaeski
Nilay eczanesi
Babaeski
Şipka eczanesi
Luleburgaz
Su eczanesi
Luleburgaz
Eski eczanesi
Vize
İstanbul eczanesi
Demirkoy
Tümünü Göster
Kırklareli ECZANELER
Kırklareli ATM’LER
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Aşırı doz viagradan hastanelik oldu! 3 gün boyunca ereksiyon..

Aşırı doz viagradan hastanelik oldu! 3 gün boyunca ereksiyon..

Kokusuyla büyüleyen Versace parfümlerde %40'a varan indirim

Kokusuyla büyüleyen Versace parfümlerde %40'a varan indirim

'Büyücülük' araştırması yaptı! Evini böyle yaktı

'Büyücülük' araştırması yaptı! Evini böyle yaktı

"Selamünaleyküm" diyen kadın gözaltına alındı

"Selamünaleyküm" diyen kadın gözaltına alındı

Camper, Puma, Levi's... Binlerce üründe %50'ye varan indirimler

Camper, Puma, Levi's... Binlerce üründe %50'ye varan indirimler

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.