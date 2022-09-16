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Kırklareli'nde 28 düzensiz göçmen yakalandı

16.09.2022 08:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kırklareli'nde 28 düzensiz göçmen yakalandı

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde yasa dışı yollarla yurda girdiği tespit edilen 28 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kofçaz ilçesinin Ahlatlı köyünde yabancı uyrukluların olduğu bilgisi üzerine harekete geçti.

Ekipler, bölgede Suriye uyruklu 2'si çocuk, 28 düzensiz göçmeni yakaladı.

Yabancı uyruklular ifadelerinde, Bulgaristan'da polis tarafından yakalandıklarını, darbedilerek Türkiye tarafına bırakıldıklarını ileri sürdü.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

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Anahtar Kelimeler:
jandarma komutanlığı

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