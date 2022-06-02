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Kırklareli'nde 29. Karagöz Kültür, Sanat ve Kakava Festivali başladı

02.06.2022 19:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sırbistan, Bulgaristan, Kuzey Makedonya, Arnavutluk ile Bosna Hersek'ten halk oyunları ekiplerinin katıldığı festivalde "Kakava Ateşi" yakıldı

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli 29. Karagöz Kültür, Sanat ve Kakava Festivali başladı.

Karagöz Parkı önünde, Vali Yardımcısı Bekir Sıtkı Kocakundakçı, CHP Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu, Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, İl Emniyet Müdürü Seçkin Çengeloğlu ile çok sayıda vatandaşın katılımıyla oluşturulan kortej, Mustafa Kemal Bulvarı, Karaumur ve 100. Yıl caddelerini takiben Özgürlük ve Demokrasi Meydanı'na yürüdü.

Kortej yürüyüşüne Sırbistan, Bulgaristan, Kuzey Makedonya, Arnavutluk ile Bosna Hersek'ten halk oyunları ekipleri de katıldı.

Kesimoğlu, Özgürlük ve Demokrasi Meydanı'ndaki etkinlikte yaptığı konuşmada, festivalin Kovid-19 nedeniyle 3 yıldır düzenlenemediğini söyledi.

Özgürlük ve Demokrasi Meydanı'ndan dünyaya seslendiğini ifade eden Kesimoğlu, "Dünyamızda görüyoruz savaşlar sürüyor. Savaş bir insanlık suçudur, cinayettir. Bu coşkulu günün hem ülkemize hem dünyamıza barış getirmesini diliyorum. Kakava ateşi herkesi sıcaklığı, aydınlığı ile kucaklar. Çünkü o Kakava ateşi Kırklareli'nde yanar. Kırklareli'nde yaşayanların bir özelliği vardır. Onlar der ki 'her renk özgürdür.'" dedi.

Kesimoğlu, bu yılki festivalin ana temasını "SMA'lı çocuklar" olarak belirlediklerini sözlerine ekledi.

Konuşmaların ardından "Kakava Ateşi" yakıldı. Festivale katılan gruplar ateşin etrafında gösterilerini sundu.

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