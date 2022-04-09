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Kırklareli'nde 32 düzensiz göçmen yakalandı

09.04.2022 11:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Göçmenlere organizatörlük yaptığı iddiasıyla 2 kişi tutuklandı

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde yurda yasa dışı yollardan giren 32 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı ile Üsküp beldesinde yabancı uyrukluların olduğu bilgisi üzerine harekete geçti.

Ekipler 3 bölgede Fas ve Afganistan uyruklu 32 düzensiz göçmeni yakaladı.

Yabancı uyruklulara organizatörlük yaptığı iddiasıyla B.D, A.H, N.A. ve E.K. gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Suriye uyruklu B.D. ile A.H. tutuklandı.

N.A. ve E.K. ise serbest bırakıldı.

Yabancı uyruklular, jandarmadaki işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.​​​​​​​

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