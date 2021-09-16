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Kırklareli'nde 39 düzensiz göçmen yakalandı

16.09.2021 13:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kırklareli'nde 39 düzensiz göçmen yakalandı

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 39 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Şükrüpaşa ile Beyci köylerinde düzensiz göçmenlerin olduğu bilgisine ulaştı.

Ekipler, Irak, Suriye ve Afganistan uyruklu 39 düzensiz göçmeni yakaladı.

İşlemleri tamamlanan yabancı uyruklular, Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

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