YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kırklareli
  4. Kırklareli'nde 4 bin öğrenciye ücretsiz yemek veriliyor

Kırklareli'nde 4 bin öğrenciye ücretsiz yemek veriliyor

06.12.2022 09:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milli Eğitim Bakanlığının sağladığı imkanlarla Kırklareli'nde farklı eğitim kademeleri ve okul türlerinde, yaklaşık 4 bin öğrenci, ücretsiz yemek hizmetinden yararlanıyor.

Kırklareli'nde 4 bin öğrenciye ücretsiz yemek veriliyor

Kentte okul öncesi, taşımalı ve okul pansiyonlarında kalan öğrencilere her gün sıcak yemek sunuluyor.

Kent genelinde Kırklareli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Lüleburgaz Öğretmenevi, Babaeski Mesleki Teknik Anadolu Lisesinin mutfaklarının yanı sıra, pansiyonlu okulların mutfağında öğrenciler için hijyenik ve sağlıklı yemekler aşçılar tarafından hazırlanıyor.

Sabaha karşı aşçıların mesaiye başlamasıyla hazırlanan yemekler, sabahın ilk ışıklarıyla termal kutulara konularak okullara dağıtılıyor.

Kırklareli Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Kalkan, AA muhabirine, ücretsiz yemek uygulamasının kentte başarılı şekilde yürütüldüğünü söyledi.

Öğrencilerin yemeklerinin okul ve kurumların mutfaklarında özenle hazırlandığını ifade eden Kalkan, her gün farklı çeşitlerde sıcak yemekler üretildiğini belirtti.

Kalkan, ücretsiz yemek uygulamasından 4 bin 204 öğrencinin yararlandığını bildirdi.

Özenle hazırlanan yemeklerin öğrencilere sıcak ve taze bir şekilde ulaştırılması için çalıştıklarını ifade eden Kalkan, "Okullarımızın pansiyonlarında kalan öğrencilerimiz de bu uygulamadan yararlanıyor. Pansiyonlarda kalan öğrencilerimize ayrıca sabah kahvaltısı ve akşam yemeği veriliyor." diye konuştu.

"YEMEĞİN BANA OLAN KATKISI ÇOK ÖNEMLİ"

Kırklareli Fen Lisesi 12. sınıf öğrencisi Ali Özhan ise ücretsiz yemek uygulaması ile sağlıklı ve dengeli beslendiklerini belirtti.

Öğlen arasında yemek yemesinin ardından arta kalan vaktini de çok iyi değerlendiğini anlatan Özhan, her fırsatta sınavlara hazırlık testleri çözebildiğini kaydetti.

Son sınıf öğrenciler için vaktin çok önemli olduğunu dile getiren Özhan, "Milli Eğitim Bakanlığımızın bize sağlamış olduğu imkanlar sayesinde öğlenleri burada ücretsiz bir şekilde yemeğimi yiyebiliyorum. Bunun bana olan katkısı da çok önemli. Biz 12. sınıf öğrencisi olduğumuz için zaman bizim için çok değerli. Yemekten arta kalan vakti de ders çalışmak veya soru çözmek için kendime ayırmış oluyorum." diye konuştu.

12. sınıf öğrencisi Zeynep Eren ise okulun pansiyonunda kaldığı için ücretsiz yemeklerden faydalandığını belirtti.

Sabah, öğle ve akşam yemeği ihtiyacını okulda giderdiğini anlatan Eren, şöyle konuştu:

"Öğlenleri dışarı çıkmak benim çok fazla vaktimi alıyor. Ama burada öğlen yemek yediğimde yaklaşık 15-20 dakikadan sonra derslerime vakit ayırabiliyorum. Bu bize çok faydalı oluyor ve diğer öğrenciler için de büyük bir vakit kazancı olduğunu düşünüyorum."

Öğrenci Selin Eren de yemeklerin son derece güzel ve lezzetli olduğunu ifade etti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Trakya'da trafik ekipleri ticari araçlarda "zorunlu kış lastiği" denetimi yaptıTrakya'da trafik ekipleri ticari araçlarda "zorunlu kış lastiği" denetimi yaptı
Erzurum'da okulda bıçaklı kavga eden iki öğretmen görevden uzaklaştırıldıErzurum'da okulda bıçaklı kavga eden iki öğretmen görevden uzaklaştırıldı
Kütahya’da yapımı tamamlanan Namık Kemal Parkı hizmete sunulduKütahya’da yapımı tamamlanan Namık Kemal Parkı hizmete sunuldu
Anahtar Kelimeler:
Milli Eğitim Bakanlığı okul öncesi

Kırklareli Namaz Vakitleri 6 Aralık Salı

İmsak
06:44
Sabah
08:16
Öğle
13:07
İkindi
15:26
Akşam
17:48
Yatsı
19:15
Kırklareli ECZANELER
Kırklareli ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Metabolizmayı canavar gibi yapıyor, yağları bomba gibi patlatıyor!

Metabolizmayı canavar gibi yapıyor, yağları bomba gibi patlatıyor!

Tatilini avantajlarla planlamak isteyenler...

Tatilini avantajlarla planlamak isteyenler...

Çok sevilen o erkek parfümünde 650 TL indirim! Bu fırsat kaçmaz

Çok sevilen o erkek parfümünde 650 TL indirim! Bu fırsat kaçmaz

Zehir bu kadar zararlı değil: Tek lokması perişan ediyor

Zehir bu kadar zararlı değil: Tek lokması perişan ediyor

Hak ettiğinizden fazlasını alacaksınız

Hak ettiğinizden fazlasını alacaksınız

Kış boyunca ayaklarınızı koruyacak rahat ve gösterişli botlarla tanışın

Kış boyunca ayaklarınızı koruyacak rahat ve gösterişli botlarla tanışın

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.