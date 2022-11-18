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Kırklareli'nde 5 kişi 1100 litre etil alkol ile yakalandı

18.11.2022 09:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kırklareli'nde, sahte içki imalatında kullanılan 1100 litre etil alkol, anason yağı ile gliserin ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, alkollü içki kaçakçılığıyla mücadele çalışmaları kapsamında 5 adres ile bir midibüste arama yaptı.

Aramalarda, sahte içki yapımında kullanılan 1100 litre etil alkol, 50 mililitrelik 13 şişe anason yağı, 50 mililitrelik 2 şişe gliserin ile alkolleri gizlemek amacıyla bidonlara yapıştırılan çok sayıda "kolonya" ibareli etiket ele geçirildi.

Olayla ilgili 5 şüpheli gözaltına alındı.

Midibüs sürücüsüne de "yurt içi taşımacılık yetki belgesi olmadan" yük taşıdığı için 3 bin 230 lira ceza uygulandı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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Anahtar Kelimeler:
etil alkol operasyon

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