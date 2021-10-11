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Kırklareli'nde 55 düzensiz göçmen yakalandı

11.10.2021 12:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kırklareli'nde 55 düzensiz göçmen yakalandı

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde yurda yasa dışı yollardan giren 55 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı yakınları ile Kofçaz ve Demirköy ilçelerinde 9-11 Ekim tarihlerinde denetim yaptı.

Ekipler, denetimlerde Pakistan, Afganistan ve Suriye uyruklu 55 düzensiz göçmeni yakaladı.

İşlemleri tamamlanan yabancı uyruklular, Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

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