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Kırklareli'nde 70 kilogram esrar ele geçirildi

05.09.2022 17:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kırklareli'nde 70 kilogram esrar ele geçirildi

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde düzenlenen operasyonda 70 kilogram 900 gram esrar ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri kentte uyuşturucu ticareti yapıldığına yönelik istihbarat üzerine çalışma yaptı.

Düzenlenen operasyonda 70 kilogram 900 gram esrar 14 bin 832 kök Hint keneviri, kenevir bitkisi yetiştirmekte kullanılan 10 paket gübre, 24 litre kimyasal gübre, 500 gram kimyasal toz ve 17 kilogram kükürt ele geçirildi.

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Anahtar Kelimeler:
esrar operasyon

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