Kırklareli'nde 99 düzensiz göçmen yakalandı

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde yasa dışı yollarla yurda giren 99 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çağlayık köyünde yabancı uyrukluların olduğu bilgisi üzerine harekete geçti.

Ekipler, bölgedeki 8 araçta Afganistan, Suriye ve Fas uyruklu 99 düzensiz göçmen bulunduğunu belirledi.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

Göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla M.Y, A.A.M, Ö.F.T, İ.A.Z, A.B, A.H. ve H.A. gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5'i Suriye uyruklu 7 şüpheli, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.



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