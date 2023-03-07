Kırklareli'nde afetzede çocukların yüzü "Karagöz-Hacivat" gösterisiyle gülüyor

6 Şubat'taki depremlerden etkilenen 11 ilden Kırklareli'ne gelen bazı afetzedeler, kendileri için tahsis edilen Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Şemsettin Sami Erkek Öğrenci Yurdu'na yerleştirildi.

Fatih Umutlu da "Depremzede Çocuklar İçin El Ele, Gönül Gönüle" projesi kapsamında öğrenci yurdundaki çocuklara gölge oyunu sunmaşa başladı.

Çocuklar gölge oyunu ile zaman zaman kahkaha atıp doyasıya eğleniyor.

Oyunu çocuklarıyla birlikte izleyen ailelerin de zaman zaman yüzlerinin güldüğü gözlendi.

Umutlu, AA muhabirine, Karagöz ve Hacivat gölge oyununda çocukların heyecanlarının yüksek olduğunu söyledi.

Çocukların eğlenmesinden ve gülümsemelerinden keyif aldığını ifade eden Umutlu, depremin ardından Hatay'a giderek gölge oyunu ile çocukları, depremin izlerinden uzak tutmaya çalıştıklarını kaydetti.

Çocukların bir çoğunun gölge oyunu ile daha önceden tanışmadığını belirten Umutlu, "Çocukların eğlenmeleri için o kötü iklimden uzaklaşmaları gerekiyor. Çocukları iyileştireceğiz ve onları güldüreceğiz ki, onların aileleri gülsün. Aileler çocuklarının mutlu olduklarını gördüklerinde psikolojik olarak rahatlayacaklar. Bir arada bulunmazsak, dayanışmazsak, birbirimizi güldürmezsek bu işin üstesinden gelebileceğimizi de düşünemiyorum." dedi.

Çocuklardan Yakup Çomali ise oyunu daha önce hiç izlemediğini, izlerken çok eğlendiğini dile getirdi.

