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  4. Kırklareli'nde amatör balıkçı 1 metre uzunluğunda turna balığı tuttu

Kırklareli'nde amatör balıkçı 1 metre uzunluğunda turna balığı tuttu

AA AA
29.04.2024 14:35
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Kırklareli'nde Çayırdere Barajı'nda avlanan amatör bir balıkçının oltasına yaklaşık 1 metre uzunluğunda, 9 kilogram turna balığı takıldı.

Lüleburgaz yaşayan Samet Baycan, Pınarhisar ilçesindeki Çayırdere Barajı'na olta ile balık avlamaya gitti.

Baraja oltalarını atan Baycan'ın, bir süre sonra oltasına balık takıldı.

Olta ile balığı karaya çeken Baycan, o anda yaşadığı heyecanı amatör kamerasıyla kayda aldı.

Baycan, AA muhabirine, balığı karaya çekerken heyecanlandığını söyledi.

Büyük bir balığı tek başına sudan çıkarmanın kolay olmadığını ifade eden Baycan, geçen yıl da aynı barajda 90 santimetre boyunda bir balık avladığını kaydetti.

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Anahtar Kelimeler:
Balıkçı

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