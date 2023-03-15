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Kırklareli'nde aracında çelik kasa, uyuşturucu ve silah ele geçirilen şüpheli yakalandı

15.03.2023 14:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kırklareli'nde bir araçta çelik kasa, uyuşturucu, 5 tabanca ve kaçak içki ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Pehlivanköy ilçesi istikametine giden bir araçta suç unsuru olduğu ihbarını değerlendirdi. Ekipler, ilçeye bağlı Akarca köyünde yol uygulamasında durdurduğu araçta arama yaptı.

Aramada çelik kasa ve içerisinde boş senet, 5 tabanca, tabancalara ait 7 şarjör ile 213 mermi, sustalı bıçak, kelepçe, 50 gram sentetik uyuşturucu, 39 gram kokain, 10 gram skunk, 100 gram kenevir tohumu, 18 uyuşturucu kullanma aparatı, 16 litre kaçak içki ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 24 bin 850 lira ele geçirildi.

Araçtaki şüpheli gözaltına alındı.

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Gözaltı Şüpheli Kırklareli uyuşturucu çelik kasa

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