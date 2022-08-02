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Kırklareli'nde ayçiçeği tarlalarında 517 bin 900 Hint keneviri ele geçirildi

02.08.2022 15:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Jandarma, kenevir bitkilerini olay yerinde yakarak imha etti

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesindeki ayçiçeği tarlalarında, 517 bin 900 kök Hint keneviri ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı Karaağaç köyünde ayçiçeği tarlalarında Hint keneviri yetiştirildiği bilgisini aldı.

Ekipler İ.Z, E.E. ve M.A'nın tarlalarında yaptığı incelemede 517 bin 900 kök Hint keneviri tespit etti.

Kenevir bitkileri olay yerinde yakılarak imha edildi.

Tarla sahipleri, ifadelerine başvurulmak üzere İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.

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