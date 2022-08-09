Kırklareli'nde ayçiçeği tarlası ile ormanlık alanda Hint keneviri ele geçirildi

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde ayçiçeği tarlası ile ormanlık alanda 6 bin 368 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Jandarma ekipleri, merkeze bağlı Dokuzhöyük köyü ile Vize ilçesinde Hint keneviri yetiştirildiği bilgisine ulaştı.

Ekipler Dokuzhöyük köyünde H.G'nin tarlasında 6 bin 300 kök Hint keneviri ekildiğini tespit etti. Vize ilçesinin Çakıllı beldesinde de ormanlık alanda inceleme yapan ekipler, 68 kök Hint keneviri buldu.

Yakılarak imha edilen kenevirlerle ilgili H.G. ve M.H. gözaltına alındı.



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