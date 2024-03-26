Kırklareli'nde bir haftada 111 düzensiz göçmen yakalandı

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 15-21 Mart tarihlerinde düzensiz göçle mücadeleye yönelik çalışma yaptı.
Ekipler çalışmalar kapsamında 111 düzensiz göçmeni yakaladı.
Düzensiz göçmenler, jandarmadaki işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.
Göçmen kaçakçılığında kullanılan 6 araca da el konuldu.
Bu arada bir haftada göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 8 şüpheli gözaltına alındı.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.