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Kırklareli'nde bir haftada 111 düzensiz göçmen yakalandı

AA AA
26.03.2024 13:22
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Kırklareli'nde bir haftada yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 111 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 15-21 Mart tarihlerinde düzensiz göçle mücadeleye yönelik çalışma yaptı.

Ekipler çalışmalar kapsamında 111 düzensiz göçmeni yakaladı.

Düzensiz göçmenler, jandarmadaki işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

Göçmen kaçakçılığında kullanılan 6 araca da el konuldu.

Bu arada bir haftada göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 8 şüpheli gözaltına alındı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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