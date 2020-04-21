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Kırklareli'nde bir köye karantina kararı

KIRKLARELİ HABERLERİ  | 21.04.2020 17:49 | Son Güncelleme

Kırklareli'nde bir köye karantina kararı

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nin Dolhan köyünün, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bugün saat 20.00'den itibaren karantinaya alınacağı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararı doğrultusunda, Dolhan köyünün ikinci bir emre kadar karantinaya alınacağı belirtildi.

Bu kararın, koronavirüs tespit edilen kişilerin, köydeki diğer vatandaşlarla temas kurduğunun belirlenmesi üzerine alındığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Köylerde komşuluk ilişkilerinin aktif olması ve bu bağlamda fiziksel temasın yoğun gerçekleşmesi nedeniyle, salgının yayılımının önüne geçmek ve toplum sağlığını korumak amacıyla 21 Nisan 2020 Salı günü saat 20.00'den itibaren ikinci bir düzenlemeye kadar ilimiz merkezine bağlı Dolhan köyünün acil sağlık ihtiyaçları hariç, kolluk marifetiyle karantina altına alınmasına karar verilmiştir. Karantina mahallinde bulunan vatandaşlarımızın köy dışından olası ihtiyaçları, Vefa Sosyal Destek Grubu görevlileri aracılığıyla karşılanacaktır."

Açıklamada, faaliyetleri durdurulan umuma açık yerler kapsamında yer aldıkları halde denetimlerde açık oldukları tespit edilen çay ocaklarının da geçici olarak kapatılmalarına karar verildiği bildirildi.

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Dolhan köyü Karantina Kırklareli Valiliği koronavirüs Kovid-19

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