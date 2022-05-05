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Kırklareli'nde çalıntı motosikletle hırsızlık yapan 2 şüpheli yakalandı

05.05.2022 09:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kırklareli'nde çalıntı motosikletle hırsızlık yapan 2 şüpheli yakalandı

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde çalıntı motosikletle hırsızlık yapan 2 şüpheli jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, kent merkezine bağlı Kuzulu köyünde F.A'ya ait 39 NB 917 plakalı motosikletin evinin önünden çalındığı ihbarını değerlendiren İl Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı. Ekipler, şüphelilerin olay yerine başka bir motosiklet ile gelerek hırsızlık olayını gerçekleştirdiklerini belirledi.

Köy ile kent merkezi arasındaki güzergahlarda denetim yapan jandarma ekiplerinin "dur" ihtarına uymayan 2 şüphelinin üzerinde bulunduğu plakasız motosiklet, kovalamaca sonucu yakalandı.

Şüpheliler Ö.C. (18) ve B.S. (17) jandarmadaki ifadelerinde, F.A'ya ait motosikleti ormanlık alanda sakladıklarını itiraf etti.

Çalıntı motosiklet terk edildiği alanda bulunurken, şüphelilerin kullandığı motosikletin ise Edirne'nin Havsa ilçesinden çalındığı tespit edildi.

Çeşitli suçlardan kaydı olduğu öğrenilen şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Öte yandan ele geçirilen iki motosiklet sahiplerine teslim edildi.

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