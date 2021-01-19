Kırklareli’nde demonstrasyon sahası kontrolleri yapıldı

Yerli ve milli arpa çeşitlerinin performanslarını görmek ve çeşitleri üreticilere tanıtmak amacıyla Vize ilçesine bağlı Hasbuğa köyünde arpa ve yulaf çeşit demonstrasyon (göstererek öğretme-uygulama) sahası kontrolleri yapıldı.

Trakya Tarımsal Araştırma Enstitü Müdürlüğünden temin edilen yerli yulaf çeşitleri Kahraman, Kırklar, Küçükyayla ve Halkalı yerli arpa çeşitleri Hazar ve Harman çeşitlerinin tohumları toprak ile buluşturuldu. Kurulan demonstrasyon çalışmasının fenolojik incelemesi Tarım ve Orman Vize İlçe Müdürü Zeynep Şeyda Gürsu, İl ve İlçe Müdürlüğü personeli tarafından kontroller yapıldı.



