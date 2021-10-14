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Kırklareli'nde diyaliz hastalarını taşıyan minibüs devrildi, 7 kişi yaralandı

14.10.2021 10:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kırklareli'nde diyaliz hastalarını taşıyan minibüs devrildi, 7 kişi yaralandı

Kırklareli'nde diyaliz hastalarını taşıyan minibüs devrildi, 7 kişi yaralandı

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde diyaliz hastalarını taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 7 kişi yaralandı.

Lüleburgaz Devlet Hastanesi diyaliz ünitesinde tedavi gören hastaları taşıyan E.T. idaresindeki 22 AAV 083 plakalı minibüs, Kırıkköy mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi.

Kazada minibüste bulunan 7 diyaliz hastası yaralandı.

Yaralılar Babaeski ve Lüleburgaz ilçelerindeki devlet hastanelerine kaldırıldı.

Sürücü E.T. ifadesine başvurulmak üzere Jandarma Komutanlığına götürüldü.

Lüleburgaz Sağlık Müdürü Önder Porsuk, olay yerine gelerek bilgi aldı.

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Kırklareli Namaz Vakitleri 14 Ekim Perşembe

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Kırklareli Nöbetçi Eczaneler14 Ekim Perşembe

Güneş Eczanesi
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