Kırklareli'nde diyaliz hastalarını taşıyan minibüs devrildi, 7 kişi yaralandı

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde diyaliz hastalarını taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 7 kişi yaralandı.

Lüleburgaz Devlet Hastanesi diyaliz ünitesinde tedavi gören hastaları taşıyan E.T. idaresindeki 22 AAV 083 plakalı minibüs, Kırıkköy mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi.

Kazada minibüste bulunan 7 diyaliz hastası yaralandı.

Yaralılar Babaeski ve Lüleburgaz ilçelerindeki devlet hastanelerine kaldırıldı.

Sürücü E.T. ifadesine başvurulmak üzere Jandarma Komutanlığına götürüldü.

Lüleburgaz Sağlık Müdürü Önder Porsuk, olay yerine gelerek bilgi aldı.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz