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Kırklareli'nde dolandırıcılık operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı

24.11.2022 13:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kırklareli'nde "sazan sarmalı" olarak bilinen yöntemle bir kişiyi dolandırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Dolandırıcılık Büro Amirliği'ne müracaat eden H.D, internet üzerinden otomobil satın almak amacıyla bir kişinin banka hesabına 270 bin lira para gönderdiğini iddia etti.

Müşteki H.D, internet üzerinden görüştüğü kişinin araç sahibi olmadığını öğrenince dolandırıldığını anladığını belirterek şikayetçi oldu.

Polis ekipleri yaptıkları çalışmada, "sazan sarmalı" olarak bilinen yöntemle H.D'nin dolandırıldığını belirledi.

Para gönderilen banka hesap sahiplerinin H.S. ve O.S. olduğunu tespit eden ekipler, iki şüpheliyi Batman'da gözaltına aldı.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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