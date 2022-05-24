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Kırklareli'nde "Endonezya Günü" etkinliği düzenlendi

24.05.2022 12:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Etkinlikte Endonezyalı öğrenciler yöresel kıyafetler giyerek dans etti, şarkılar söyledi

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli Üniversitesinde (KLÜ) 14. Kültür Sanat ve Spor Şenliği kapsamında "Endonezya Günü" etkinliği yapıldı.

Kültür Merkezi'nde İstiklal Marşı ile Endonezya Milli Marşı'nın okunmasıyla başlayan etkinlikte, Endonezya'yı tanıtan film gösterildi.

KLÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Şengörür, programda, 2017 yılında 600 olan uluslararası öğrenci sayısının yaptıkları çalışmalarla 2 bin 600'e yükseldiğini söyledi.

Endonezyalı öğrenci sayısında da ciddi bir artış olduğunu anlatan Şengörür, "Üniversitemizde her zaman Endonezyalı öğrencilerimiz olacak. Buna kalben ve yürekten inanıyorum. Rektör olduğum günden bu yana üniversitemizde Endonezyalı öğrencilerin bulunmasını stratejik bir hamle olarak kabul ettik. Endonezyalı öğrenci sayımız, yabancı öğrenci sayısı sıralamasında üçüncü sırada. Arzumuz bunu birinci sıraya çıkarmak." diye konuştu

İki ülke arasındaki kardeşlik bağlarının her geçen gün arttığını dile getiren Şengörür, üniversitelerini tercih eden öğrencilere teşekkür etti.

Etkinlikte Endonezyalı öğrenciler yöresel kıyafetler giyerek dans etti, bazı öğrenciler şarkılar söyledi.

Etkinliğe İl Göç İdaresi Müdürü Ahmet Temelci de katıldı.

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