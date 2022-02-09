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Kırklareli'nde Ergene Nehri taştı, tarım arazileri su altında kaldı

09.02.2022 12:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bölgede 3 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nin Pehlivanköy ilçesinde, debisi artan Ergene Nehri'nin taşması sonucu tarım arazileri su altında kaldı.

Nehrin debisi, kaynağını aldığı Yıldız Dağları'ndaki kar erimeleri ve yağışlara bağlı olarak arttı.

Taşkın nedeniyle nehir etrafındaki tarım arazileri ile panayır alanı su altında kaldı. Panayır alanındaki bazı yapıları da su bastı.

Nehrin taşması sonucu Babaeski ilçesi Katranca ile Düğüncülü, Lüleburgaz ilçesi Ovacık köy yolları ulaşıma kapandı.

DSİ'nin "sarı alarm" ikazı verdiği sabah saatlerinde 225 metreküp/saniye olarak kaydedilen nehrin debisi, son olarak 241 metreküp/saniye ölçüldü.

DSİ ile Karayolları ekipleri bölgede çalışmalarını sürdürüyor.

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