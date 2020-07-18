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Kırklareli'nde fuhuş operasyonunda 2 zanlı tutuklandı

KIRKLARELİ HABERLERİ  | 18.07.2020 10:10 | Son Güncelleme

Kırklareli'nde fuhuş operasyonunda 2 zanlı tutuklandı

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Babaeski ilçesinde bazı kadınların şantaj yoluyla fuhşa zorlandıklarını tespit etti.

Babaeski Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 3 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.B. ve E.U.Ö, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Diğer şüpheli N.Ç. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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