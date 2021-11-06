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Kırklareli'nde gaziler ve şehit aileleri İYİ Partili Türkkan'ı kınadı

06.11.2021 20:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kırklareli'nde gaziler ve şehit aileleri İYİ Partili Türkkan'ı kınadı

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde gaziler ve şehit aileleri, Bingöl'de şehidin ağabeyine küfreden İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan'a tepki gösterdi.

Kırklareli Tüm Gaziler Dayanışma Derneği Başkanı Erol Özsevimli, dernek binasında düzenlediği basın toplantısında, Türkkan'ın yaptığı hakaretin kabul edilemeyeceğini söyledi.

Türkkan'ın şehit ailesine hakaret etmesini ve küfretmesini şiddetle kınayan Özsevimli, şunları kaydetti:

"Bu, asla affedilmeyecek bir çirkinliktir. Aziz şehitlerimizin emanetlerine hürmetsizlik edenler, milletimize ve tüm değerlerimize saygısızlık ediyor. Bu değerli aileler, bizlere aziz şehitlerimizin emanetidir. Şehit ailelerimiz başımızın tacıdır. Bu ailelerin acısı ile hemhal olmak, onları anlamak yerine ağza alınmayacak hakaretler savurmak saygısızlıktır. Bu saygısızlığı yapan kişi, şehit ailesinden, tüm şehit ailelerinden ve milletimizden derhal özür dilemelidir. Kıymetli şehit ailelerimizin yanındayız, yanında olmaya devam edeceğiz."

Kırklareli Şehit ve Gazi Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Murat Çiftkardeşlar de Türkkan'ın sarf ettiği sözlerin özürle geçiştirilemeyeceğini dile getirdi.

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