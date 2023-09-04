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Kırklareli'nde göçmen kaçakçılığı iddiasıyla 3 şüpheli tutuklandı

04.09.2023 09:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kırklareli'nde göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Kentte göçmen kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüphelinin İl Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğer zanlılar adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ekipler 22-31 Ağustos tarihlerinde düzenledikleri operasyonlarda 28 düzensiz göçmeni yakalamış, göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 5 şüpheliyi gözaltına almıştı.

Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edilmişti.

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Gözaltı göçmen Adliye

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