Kırklareli'nde güneş panellerini çalan 3 kişi 14 bin aracın görüntüsü izlenerek yakalandı

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nin Pınarhisar ilçesindeki bir yazlıktan 16 güneş paneli çalan 3 şüpheli, jandarma ekiplerinin 720 saat kamera kaydı ve 14 bin aracın görüntüsünü izlemesiyle gözaltına alındı.

İstanbul'da yaşayan ve Kaynarca beldesinde yazlık evi bulunan M.Ş.A. 1 Ocak'ta jandarmaya başvurarak piyasa değeri yaklaşık 25 bin lira olan 16 güneş panelinin yazlık evinden çalındığını bildirdi.

Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Pınarhisar İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ihbar tarihinden geriye doğru bölgeye giriş ve çıkışları gören üç noktadaki kameralardan 720 saat kaydı ve PTS'lerden şüpheli geçiş yapan yaklaşık 14 bin aracın görüntüsünü izledi.

Ekipler, 23 Aralık 2021 18.00-21.00 saatleri arasında olay bölgesine birkaç kez giriş çıkış yaptıktan sonra Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesi istikametine giden gri renkli kapalı kasa panelvandan şüphelendi.

Araştırmayı derinleştiren jandarma, söz konusu aracın Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde ikamet eden bir kadının üzerine kayıtlı olduğunu, bu kişinin hırsızlık suçundan kaydı bulunan eşi H.Ş. tarafından kullanıldığını tespit etti.

JASAT ekipleri Çerkezköy'ün Kızılpınar Mahallesi'nde düzenlediği operasyonda hırsızlık şüphelisi H.Ş'yi kullandığı araçla yakaladı.

Şüphelinin jandarmada verdiği ifadede, hırsızlık suçunu aynı mahallede ikamet eden S.M. ve S.D. ile işlediği tespit edildi.

Diğer şüphelilerin de yakalanması üzerine çalınan güneş panellerinin Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesi Yeniçiftlik Mahallesi'nde ikamet eden M.K'ye satıldığı tespit edildi.

Çalınan malzemeleri satın aldığını kabul eden M.K, güneş panellerini sahibine teslim etti.

M.K. hakkında "Suç eşyasını satın almaktan" işlem yapıldı.

Gözaltına alınan, uyuşturucu ve hırsızlık suçlarından kayıtları bulunan 3 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

