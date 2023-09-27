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Kırklareli'nde "insan kaçakçılığı" iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı

27.09.2023 09:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kırklareli'nde "insan kaçakçılığı" yaptıkları iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekiplerinin düzensiz göçle mücadele çalışmaları sürüyor.

Ekipler Lüleburgaz ilçesinde şüphelendikleri bir otomobili durdurdu.

Otomobilde İran uyruklu 2 düzensiz göçmen yakalandı.

Düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

"İnsan kaçakçılığı" yaptıkları iddiasıyla ise şüpheliler E.Ö. ve E.S. gözaltına alındı.

E.S'nin üzerinde yapılan aramada 1.28 gram esrar ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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insan kaçakçılığı

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