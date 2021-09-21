Kırklareli'nde kaçak kazı yapan 3 kişi yakalandı

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nin Vize ilçesinde kaçak kazı yaparken yakalanan 3 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İlçe Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Kıyıköy beldesinin Terzi Mağaraları mevkisinde izinsiz kazı yapıldığı bilgisine ulaştı.

Ekipler, E.U, M.Y. ve Ö.G'yi suçüstü yakaladı, kazıda kullanılan malzemelere el koydu.

Gözaltına alınan şüphelilere, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında maske takmadıkları gerekçesiyle 2 bin 700 lira ceza uygulandı.



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