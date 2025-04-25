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Milli Eğitim Bakanı Tekin'den 'Başörtülü insanların tekrar okullara alınmama riski var mı?' sorusuna yanıt

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin "Bu ülkede bir gün başörtülü insanların tekrar okula alınmadığı sahneleri görür müyüz?" sorusuna yanıt verdi. Böyle bir riskin olduğunu savunan Bakan Tekin, "Türkiye'de maalesef bazı siyasi partilerin açıklamaları ve söylemlerine baktığımızda, uygulamalarına baktığımızda bu ihtimali görüyoruz." diyerek 2007'deki yaşanan süreci hatırlattı.

Milli Eğitim Bakanı Tekin'den 'Başörtülü insanların tekrar okullara alınmama riski var mı?' sorusuna yanıt
Devrim Karadağ

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, gazeteci Adem Metan’a verdiği özel röportajda dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Metan'ın "Bu ülkede bir gün başörtülü insanların tekrar okula alınmadığı sahneleri görür müyüz?" sorusuna yanıt veren Milli Eğitim Bakanı Tekin, bunu arzu etmediklerini belirtirken şu ifadeleri kullandı:

"BU İHTİMALİ GÖRÜYORUZ"

"Türkiye'de maalesef bazı siyasi partilerin açıklamaları ve söylemlerine baktığımızda, uygulamalarına baktığımızda bu ihtimali görüyoruz. Ben söylüyorum mesela, 2007 çok eski bir tarih değil. 2007 yılında eğitim ve öğretim hakkının Anayasal güvence altına alınmasıyla ilgili AK Parti ile birlikte MHP anayasanın 10 ve 42. maddelerinde değişiklik yaptılar.

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Söz konusu bu değişikliği CHP, Anayasa Mahkemesi'ne taşıdı. Yani bu Millattan önce yaşanmış bir olay değil. 2007'de Anayasa Mahkemesi'ne yaptıkları başvuruda CHP diyor ki 'Siz bugün üniversite öğrencilerine bu hakkı tanıyorsunuz ama ya yarın devlet memurları, öğretmenler, öğretim üyeleri başlarını örtmek isterse ne yapacaksınız? Bunun önüne nasıl geçeceksiniz?

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"ÖYLE DEĞİLSE ÇIKSIN AÇIKLASINLAR"

Bunu söyleyince beni eleştiriyorlar. Çıksın desinler o zaman '2007 yılında öyle düşünüyorduk ama şimdi öyle düşünmüyoruz' diye. Bunu açıklasınlar. Ben yazılı belge üzerinden konuşuyorum. Yani bir öğretim üyesinin, bir öğretmenin başını örtmesi konusunda 2007'deki gibi düşünüyor musunuz? Düşünmüyor musunuz?

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"BÖYLE BİR RİSK VAR TABİ Kİ"

Dolayısıyla böyle bir risk var mıdır? Evet, böyle bir risk var tabi ki."

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Anahtar Kelimeler:
Milli Eğitim Bakanı okul başörtüsü yusuf tekin
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