Kırklareli'nde kaçakçılık ve uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli yakalandı

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde jandarma ekiplerince düzenlenen kaçakçılık ve uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı.

Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kent merkezi ve köylerde, göçmen kaçakçılığı, Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet, uyuşturucu imal ve ticareti ile nitelikli hırsızlık suçlarının şüphelilerine yönelik belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Adreslerde yapılan aramada 2 ruhsatsız tabanca, pompalı av tüfeği, 2 muşta, döner bıçağı, 550 litre kaçak içki, 225 metre bakır kablo, 2 demir kesme makinesi ile sahte içki üretiminde kullanılan malzemeler ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan 6 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.



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