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Kırklareli'nde kangal köpeğinin kuzulara şefkati kameraya yansıdı

17.01.2022 09:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kırklareli'nde kangal köpeğinin kuzulara şefkati kameraya yansıdı

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde bir çiftlikteki kangal köpeğinin kuzulara sahip çıktığı anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Celaliye köyünde Suat Keskin'e ait çiftlikteki "Bebu" adlı dişi köpek, yeni doğan kuzuların yanından ayrılmıyor.

Kuzulara adeta "anne şefkati" gösteren Bebu, onların yanına da kimseyi yaklaştırmıyor.

Çiftlik sahibi Keskin de Bebu ile kuzuların birlikte geçirdiği anları cep telefonu kamerasıyla kaydederek sosyal medyada paylaştı.

Keskin, AA muhabirine, köpeğin sürekli sürü içerisindeki kuzuları emzirmeye ve ısıtmaya çalıştığını söyledi.

Köpeği, kuzuları emzirmeye çalışırken gördüğünde çok şaşırdığını dile getiren Keskin, şunları anlattı:

"Bebu burada doğdu, şu an 20 aylık. 7-8 aylıkken kuzular doğduğunda sürekli yanlarına gitmek istiyor, beni de kuzuların yanına yaklaştırmıyordu. İçgüdüsel olarak kuzuları koruyordu, öylelikle dikkatimi çekti. Bebu, kuzular 1 hafta 10 günlük olana kadar yani kuzunun kendi yaşamını sürdürebileceği döneme kadar sahipleniyor. Ondan sonra kuzulara bakmayı bırakıyor. Enteresan bir hayvan. En son doğan ikizlerden birine Bebu baktı, birine annesi baktı. Koruma içgüdüsü var. Bebu'yu seviyoruz o da insanları seviyor."

Keskin, hayvanlar arasındaki dostluğun insanlara örnek olması gerektiğini ifade etti.

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