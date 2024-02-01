YURTHABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kırklareli
  4. Kırklareli'nde kar yağışı etkisini kaybetti, kapalı köy yolu kalmadı

Kırklareli'nde kar yağışı etkisini kaybetti, kapalı köy yolu kalmadı

AA AA
01.02.2024 10:36 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kırklareli'nde kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan 37 köy yolu açıldı.

Kırklareli'nde kar yağışı etkisini kaybetti, kapalı köy yolu kalmadı

Demirköy, Kofçaz, Pınarhisar, Vize ilçeleri ile Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı'nda üç gün tipi şeklinde etkili olan kar yağışı etkisini kaybetti.

Yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan söz konusu ilçelere bağlı 37 köyün yolu, İl Özel İdaresi ekiplerinin çalışmalarıyla açıldı.

Ekipler ayrıca dün kar kalınlığının 1 metreyi geçtiği TRT'ye ait verici ve NATO radar istasyonlarına giden yolda da çalışmalarını sürdürdü.

Kar püskürtme makinesi ile yolu açan ekipler zaman zaman kar birikintileri nedeniyle çalışmalarını güçlükle yürüttü.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kütahya'da uyuşturucu taşıyan otobüs yolcusu yakalandıKütahya'da uyuşturucu taşıyan otobüs yolcusu yakalandı
6 Şubatta pazarcılar tezgah açmayacak6 Şubatta pazarcılar tezgah açmayacak
Zonguldak'ta avlanmaya giden kişi ormanlık alanda ölü bulunduZonguldak'ta avlanmaya giden kişi ormanlık alanda ölü bulundu
Anahtar Kelimeler:
kar yağışı dereköy sınır kapısı ulaşım

Kırklareli Namaz Vakitleri 1 Şubat Perşembe

İmsak
06:49
Sabah
08:17
Öğle
13:30
İkindi
16:07
Akşam
18:32
Yatsı
19:55

Kırklareli Nöbetçi Eczaneler 1 Şubat Perşembe

Serap eczanesi
Babaeski
Basak eczanesi
Demirkoy
Can eczanesi
Luleburgaz
Aksoy eczanesi
Vize
Çevik eczanesi
Babaeski
Ayten eczanesi
Pinarhisar
Atlas eczanesi
Merkez
Tümünü Göster
Kırklareli ECZANELER
Kırklareli ATM’LER
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Su geçirmez monttan bota Columbia'nın en çok satanları ürünleri indirime girdi

Su geçirmez monttan bota Columbia'nın en çok satanları ürünleri indirime girdi

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

12 metrelik köpek balığını oltayla yakaladı! Sonrası ölüm kalım savaşına döndü

12 metrelik köpek balığını oltayla yakaladı! Sonrası ölüm kalım savaşına döndü

Çok satanlarda birinci sırada! Kışın favori montunuz olacak

Çok satanlarda birinci sırada! Kışın favori montunuz olacak

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.