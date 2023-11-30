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Kırklareli'nde kirlenme yüzünden rengi değişen Şeytandere'nin rengi normale döndü

30.11.2023 10:44 | Son Güncelleme:
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Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde, kirlenmeye bağlı olduğu belirtilen Şeytandere'deki renk değişimi ve kötü koku, kayboldu.

Kırklareli'nde kirlenme yüzünden rengi değişen Şeytandere'nin rengi normale döndü

Dün sağanak ile debisi artan derenin rengi griye bürünmüş, yüzeyinde köpük oluşması sonucu çevreye kötü kokular yayılmıştı.

Bunun üzerine İl Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri de dereden numune almıştı.

Sabah saatlerinde derenin debisinin azaldığı, renginin normale döndüğü gözlendi. Dereden çevreye yayılan koku da ortadan kalktı.

İl Jandarma Komutanlığı, İklim Değişikliği Müdürlüğü ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri konuyla ilgili çalışmalarını sürdürüyor.

Kırklareli'nde kirlenme yüzünden rengi değişen Şeytandere'nin rengi normale döndü

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Anahtar Kelimeler:
sağanak

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Yaşam eczanesi
Luleburgaz
Duygu eczanesi
Merkez
Serap eczanesi
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Basak eczanesi
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