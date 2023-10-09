Kırklareli'nde köylere içme suyu sağlayan tesislerin elektriği güneş enerjisinden sağlanacak

Kırklareli Valisi Birol Ekici, AK Parti Kırklareli Milletvekili Ahmet Gökhan Sarıçam, DSİ Edirne 11. Bölge Müdürü Faruk Yücegök ile kurum müdürleri ve köy muhtarları, Ahmetçe köyündeki güneş enerjisi santrali alanında incelemede bulundu.
Santral alanını gezen Ekici, yüklenici firma yetkililerinden bilgi aldı.
Ekici, gazetecilere yaptığı açıklamada, güneş panellerinin montaj işleminin devam ettiğini belirtti.
Santralin yüzde 55'inin tamamlandığını ifade eden Ekici, santralde 179 köydeki 218 içme suyu dinamosunun elektrik ihtiyacının karşılanacağını söyledi.
Köy muhtarlıklarından içme suyu aboneliklerinin Kırklareli İl Özel İdaresi adına devir alındığını bildiren Ekici, "Gelecek ay santralin faaliyete geçmesiyle birlikte buradan elektrik mahsubu yapılacak. Yıllık mahsup yapılacağı için buradan üretilen elektrikle köylerimizin içme suyu elektrik giderlerini karşılayacağız." diye konuştu.
Ekici, 100 dönüm alan üzerine montajı devam eden güneş enerjisi santralinde 6 bin 48 güneş paneli olacağını kaydetti.