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  4. Kırklareli'nde kuvvetli rüzgar etkili oluyor

Kırklareli'nde kuvvetli rüzgar etkili oluyor

KIRKLARELİ HABERLERİ  | 06.01.2020 08:56 | Son Güncelleme

Kırklareli'nde kuvvetli rüzgar etkili oluyor

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde şiddetli rüzgar yaşamı olumsuz etkiliyor.

Kentte geceye doğru etkisini artıran ve zaman zaman hızı saatte 50 kilometreye ulaşan kuvvetli rüzgar nedeniyle birçok iş yerinin önündeki sandalye ve masalar savruldu.

Karakaş Mahallesi'nde ise bir ağaç yola devrildi, bazı iş yerlerinin tabelaları ile çanak antenleri yerinden çıkarak yola düştü.

Kuvvetli rüzgarın elektrik tellerine verdiği zarar nedeniyle ara ara enerji kesintileri meydana geldi.

Mesaiye gitmeye çalışan vatandaşlar rüzgar nedeniyle yürümekte zorlandı.

- Yüksek kesimlerde kar var

Kentin yüksek kesimlerinde ise kar yağışı etkisini sürdürüyor. Karayolları ve İl Özel İdaresi ekipleri kar yağışının etkili olduğu bölgelerde kar kürüme ve tuzlama çalışmaları yapıyor.

Yüksek kesimlerde kar yağışının yarına kadar etkili olması bekleniyor.

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Ağaç masa Rüzgar

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Kırklareli Namaz Vakitleri 6 Ocak Pazartesi

İmsak
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Sabah
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İkindi
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Akşam
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Yatsı
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Kırklareli Nöbetçi Eczaneler 6 Ocak Pazartesi

Baskın Eczanesi
Merkez
Turgut Eczanesi
Luleburgaz
Can Eczanesi
Buyukkaristiran
Nilay Eczanesi
Babaeski
B. Mandıra Eczanesi
Buyukmandira
Başak Eczanesi
Demirkoy
Merkez Eczanesi
Pinarhisar
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