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Kırklareli'nde öğrenci yurdu depremzede çocuklara okul oldu

07.03.2023 10:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yurtta psikososyal destek verilen çocuklar oyunlar oynayarak depremin izlerini silmeye çalışıyor

Kırklareli'nde öğrenci yurdu depremzede çocuklara okul oldu

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerde evleri yıkılan ya da hasar gören ailelerin konakladığı Kırklareli'ndeki öğrenci yurdunda bulunan çocukların depremin etkisinden uzaklaştırılması amacıyla gönüllü öğretmenler tarafından okul öncesi eğitimi veriliyor.

Depremden etkilenen 11 ilden Kırklareli'ne gelen bazı afetzedeler, kentte kendileri için tahsis edilen Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Şemsettin Sami Erkek Öğrenci Yurdu'na yerleştiriliyor.

Burada bulunan yaklaşık 50 ailenin 20 çocuğu için İl Milli Eğitim Müdürlüğünce okul öncesi sınıfı hazırlandı.

Gönüllü öğretmenler okul öncesi öğrencilerine psikososyal eğitimleri başta olmak üzere, resim ve boyama gibi etkinlikler düzenliyor.

İl Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Kalkan, AA muhabirine, afetzede 560 öğrencinin Kırklareli'ndeki eğitim öğretimlerine davam ettiğini söyledi.

KYK öğrenci yurdunda da okul öncesi çocuklara eğitim verdiklerini ifade eden Kalkan, afetzede çocukların eğitimlerinden geri kalmaması için çalıştıklarını kaydetti.

Hedeflerinin öğrenci ve velileri depremin izlerinden uzaklaştırmak olduğunu vurgulayan Kalkan, "Her işin başı eğitim olduğu için öğrencilerimizi eğitimle bir araya getiriyoruz. Burada her türlü faaliyette bulunuyoruz. Öğretmenlerimiz psikososyal destek veriyor, okul öncesi ve rehber öğretmenlerimiz farklı alanlarda çalışmalarını sürdürüyor." dedi.

"ÇOCUKLAR NEYE İLGİ DUYUYORSA O İLGİLERİNİ DESTEKLEMEYE ÇALIŞIYORUZ"

Okul öncesi öğretmeni Beste Yüce, günde 6 saat depremzede çocuklara eğitim verdiklerini, çocukların psikolojilerini en üst seviyede tutmak için görev yaptıklarını anlattı.

KYK yurdunda çok güzel bir ev ortamı oluşturduklarını, çocukların burada kendilerini güvende hissettiklerini vurgulayan Yüce, "Anneleri, babaları hatta bazılarının anneannesi, babaannesi geliyor, birlikte oturuyoruz. Burada hep birlikte ev ortamı gibi daha samimi daha içten bir ortam sağlamaya çalışıyoruz. Onların güvenini kazanmak bizim için çok değerli. Çocuklar neye ilgi duyuyorsa o ilgilerini desteklemeye çalışıyoruz." diye konuştu.

Çocukların kendilerine "öğretmenim" yerine "abla" demelerinin mutluluk verici olduğunu belirten Yüce, "İlk buraya geldiğimizde çocuklar annelerinden ayrılmak istemiyorlardı, şu an rahatlıkla annelerini bırakabiliyorlar çünkü kapımız açık. Anneler buraya istediği zaman girip çıkabiliyorlar. " ifadelerini kullandı.

Yurtta eğitim gören 5 yaşındaki Gazihan Dağtekin, oyunlar oynayıp öğretmenlerini dinlediklerini ve güzel vakit geçirdiklerini söyledi.

6 yaşındaki Mustafa Tek de boyama yaparak oyunlar oynadıklarını ifade etti.

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Anahtar Kelimeler:
Kahramanmaraş depremler

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